Son Dakika Haberleri: Antalya'da Mekke'nin Fetih Yıldönümü Kutlandı

Antalya'da Mekke'nin Fetih Yıldönümü Kutlandı

1 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Antalya Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle Mekke'nin 1388'inci fetih yıldönümü kutlandı.

Antalya'da Mekke'nin Fetih Yıldönümü Kutlandı, System.String[]
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Antalya Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle Mekke'nin 1388'inci fetih yıldönümü kutlandı.

Antalya'da, Mekke'nin Fethi'nin 1388'inci yıl dönümü, Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği etkinlikle kutlandı. Kepez ilçesi Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlamaya AGD Antalya Şube Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile davetlilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Mekke Fethi'ni anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Gecede konuşan Pişirici, Mekke'nin Fethi ile bölgede cahiliye döneminin sona erdiğini aktardı.

Mekke'nin Fethi'nin yaşanılan çağa en büyük ders olduğunu dile getiren Pişirici, o dönemden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Gecenin sonunda ise izleyicilere Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuldu. Bazı katılımcıların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:26:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Mekke'nin Fetih Yıldönümü Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]