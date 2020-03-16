Antalya'da Meltem Katlı Kavşağı hizmete girdi - Son Dakika
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Antalya'da Meltem Katlı Kavşağı hizmete girdi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında inşa edilen Meltem Katlı Kavşağı hizmete girdi.

Antalya'da Meltem Katlı Kavşağı hizmete girdi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında inşa edilen Meltem Katlı Kavşağı hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesindeki 662 metre uzunluğundaki üç şeritli Meltem Katlı Kavşak inşaatı tamamlandı.

Kavşakta incelemelerde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, son kontrolleri yaparak, makam aracıyla ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

Kavşağın, kentin trafiğini rahatlacağını ifade eden Böcek, şunları kaydetti:

"3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde Üniversite-Meltem arasındaki geçiş alt geçit olarak yapılacaktı. Yeraltı kazıları nedeniyle proje yaklaşık bir yıl sürecekti. Göreve geldiğimizde biz alt geçişi üst geçit olarak planladık. Hem zamandan kazandık hem de 9 milyon liralık bir tasarrufumuz oldu. Aynı zamanda altta iki alternatif yol kazandırdık."

3. Etap Raylı Sistem Projesi'nin toplamda 24 kilometre olduğuna değinen Böcek, 8 Nisan'da göreve geldiklerinden bu yana 182 milyon lira harcadıklarını aktardı.

Böcek, yarın itibarıyla da Meltem Mahallesi'ndeki Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar olan bölümde çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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