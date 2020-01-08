Antalya'da "Memleketim" müzikali sahnelenecek - Son Dakika
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Antalya'da "Memleketim" müzikali sahnelenecek

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), "Memleketim" müzikalini izleyiciyle buluşturacak.

Antalya'da

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), "Memleketim" müzikalini izleyiciyle buluşturacak.


Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız'a, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 11 Ocak'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem'in yöneteceği eserin koreografisi Armağan Davran tarafından yapıldı.

Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtılacağı müzikalin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.


Soprano Semiha Derya Boran, Özsu Özgür Deveci ve Tuğba Kubilay, tenor Burak Pektaş, bariton Ümit Burak Tekinay ve Emre Akyurt'un solist olarak sahne alacağı eserde, solistlere Antalya DOB bale sanatçıları danslarıyla eşlik edecek.

Deniz Yıldız, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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