Antalya'da "Memleketim" müzikali sahnelenecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da 'Memleketim' müzikali sahnelenecek - Son Dakika

Antalya'da "Memleketim" müzikali sahnelenecek

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), "Memleketim" müzikalini izleyiciyle buluşturacak.

Antalya'da

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), "Memleketim" müzikalini izleyiciyle buluşturacak.


Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız'a, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 4 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Klasik batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türkülerin konu alındığı eserin orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, koreografisi Armağan Davran tarafından yapıldı.


Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı "Memleketim" müzikalinin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Soprano Semiha Derya Boran, Serap Demirhan Işık ve Tuğba Kubilay, tenor Fatih Şanal, bariton Ümit Burak Tekinay ve Emre Akyurt'un solist olarak sahne alacağı eserde solistlere Antalya DOB Bale Sanatçıları danslarıyla eşlik edecek.

Antalya, Fatih, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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