Antalya'da merada hayvan otlatma kavgası: 1 ölü
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, merada hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi amcasının oğlunu av tüfeğiyle öldürdü.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, merada hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi amcasının oğlunu av tüfeğiyle öldürdü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:53 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre olay dün, Korkuteli ilçesi Göçerler Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada yaşayan A.F. ile merada küçükbaş hayvan otlatan amcasının oğlu 51 yaşındaki Kadir F. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.F, Kadir F'ye av tüfeği ile 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Kadir F., olay yerinde yaşamını yitirdi. Kadir F.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na morguna götürüldü. Ali F. ise jandarma ekiplerince yakalandı. - ANTALYA
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