Serik ilçesi Cumalı Mahallesi D400 karayolu üzerinde bulunan bir mermer fabrikasının depo kısmında saat 09.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren ve 4 itfaiye, 2 iş makinesi ve 1 özel sektöre ait vidanjörün müdahale ettiği yangında mermer fabrikasının depo kısmı tamamen yandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | MERMER FABRİKASI DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika

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