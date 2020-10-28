Antalya'da meşaleli Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü - Son Dakika

Antalya'da meşaleli Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

28.10.2020 20:40
Antalya'da meşaleli Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü, System.String[]

ANTALYA'da Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü Türk bayraklı ve meşaleli yürüyüşle kutlandı.

ANTALYA'da Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü Türk bayraklı ve meşaleli yürüyüşle kutlandı. Pandemi nedeniyle yürüyüşe katılımın az olduğu gözlendi.

CHP Antalya İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle meşaleli yürüyüş düzenledi. İl başkanlığı binası önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe geçti. Ay yıldızlı tişört giyen bir grup kadının açtığı dev bayrak yürüyüş boyunca eller üstünde taşındı. Grup, il binasından Cumhuriyet Meydanı'na kadar yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş güzergahını 10'uncu Yıl Marşı'nı söyleyerek tamamladı.

Yürüyüşe CHP Antalya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Bahar Önal, CHP Antalya milletvekilleri Rafet Zeybek, Aydın Özer, Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile çok sayıda partili katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından konuşan Nusret Bayar, CHP'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu, cumhuriyetin zor şartlarda kurulduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle yürüyüşün yeteri kadar kalabalık olmadığını anlatan Bayar, gelecek yıl pandemisiz bir kutlama yapmayı umit ettiklerini ifade etti.


Antalya'da meşaleli Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü
Antalya'da meşaleli Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü
Antalya'da meşaleli Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü
Antalya'da meşaleli Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü
Antalya'da meşaleli Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da meşaleli Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü - Son Dakika

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