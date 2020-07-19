Antalya'da mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğu - Son Dakika

Antalya'da mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğu

ANTALYA'da sıcak hava ve nemden bunalanlar hafta sonu mesire alanlarına akın etti.

ANTALYA'da sıcak hava ve nemden bunalanlar hafta sonu mesire alanlarına akın etti. 1 saatte 300 aracın giriş yaptığı Topçam Mesire Alanı önünde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Turizmin başkenti Antalya'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar hafta sonu piknik alanlarını doldurdu. Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 75'leri gördüğü kentte, Antalya- Kemer karayolu üzerinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Topçam Mesire Alanı girişinde sabah erken saatlerde araç kuyruğu görülmeye başladı. Saat 08.00'de açılan mesire alanında önceden yer bulmak için 4 araç saat 06.00'giriş kapısına gelerek beklemeye başladı. Güvenlik görevlileri saat 06.30'da araçların sıra olduğunu işletme yönetimine bildirince açılış saati de öne çekildi. Saat 07.00'de araçları içeri almak için görevliler ateş ölçerle tek tek ölçüm yaptı.

Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
1 SAATTE 300 ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Otomobil ve kamyonetlerin giriş ücreti 25, yaya girişin 9 lira olduğu mesire alanı giriş kapısında oluşan 2 kilometrelik uzun araç kuyruğu havadan da görüntülendi. İlk 20 dakikada mesire alanına 150 araç alındı. 1 saatlik süre içinde 300 araç kapasiteli mesire alanı tamamen dolarken içeri alınmayanlar ise geri döndü. Saat 07.00'de kapılarını açan ve 08.00'de tamamen dolan mesire alanında vatandaşlar hem piknik yapıp hem de denize girebiliyor. Fiziki mesafe kurallarına göre düzenlenen alanda banklar arasında en az 5 metrelik boşluklar bulunuyor.

Mesire alanına Antalya dışında Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Manisa ve Uşak gibi çevre illerden gelenlerin de giriş yaptığı görüldü. Uzun kuyruğun ardından içeri giren vatandaşlar ise çok beklemeden hızlı bir şekilde içeri girebildiklerini söyledi. Görevliler de tüm kuralları uygulayarak vatandaşları içeri alıp sağlığı ön planda tutan bir hizmet sunmaya çalıştıklarını söyledi.


Antalya Kemer, Antalya, Topçam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 16:18 Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı 16:09 Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti 15:47 Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 14:33 Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 13:09 Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:23 Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
16:18
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
16:09
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
15:47
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
15:31
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
13:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 18:00:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]