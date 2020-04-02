Antalya'da mesire alanlarında piknik yapan 92 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak mesire alanında piknik yapan 92 kişiye para cezası uygulandı.

Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında park ve mesire alanlarında piknik yapılmasının yasaklanması üzerine denetim yaptı.

İlçedeki mesire alanlarında piknik yaptığı tespit edilen 92 kişiye 392'şer lira ceza uygulandı.

Ekipler, bu kişilere ikinci kez yakalanmaları halinde daha fazla para cezası kesileceğini belirterek alınan tedbirleri uygulamaları konusunda uyarıda bulundu.