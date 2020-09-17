Antalya'da meşrubat firmasının deposunda kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da bir meşrubat firmasının deposunda 790 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer ilçesinde ürettikleri sahte içkiyi piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir meşrubat firmasının deposuna düzenlenen operasyonda 790 litre kaçak içki ele geçirildi.
Depo sahibi A.O. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:05 - Kaynak: AA
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