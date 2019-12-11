Antalya'da meteorolojik uyarı sonrası tedbirler üst seviyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da meteorolojik uyarı sonrası tedbirler üst seviyede - Son Dakika

Antalya'da meteorolojik uyarı sonrası tedbirler üst seviyede

6 saat önce

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da en üst seviyede gerekli tedbirler alındı.

Antalya'da meteorolojik uyarı sonrası tedbirler üst seviyede, System.String[]

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da en üst seviyede gerekli tedbirler alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen renk kodu sistemi çerçevesinde Türkiye'de ilk "kırmızı kod" uyarısı dün Antalya için verildi. Uyarının ardından yetkililer, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vakit kaybetmeden harekete geçti.

Valilik bünyesinde Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin başkanlığında kriz masası oluşturuldu. AFAD, itfaiye ve uyarı yapılan ilçe belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı kriz masası, anlık gelişmeleri takip ediyor.

Metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi beklenen kentte, uyarının ardından ilgili kurumlar hazırlıklarını tamamladı. İzinlerin iptal edildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın tüm ekibi, olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

"Antalya için uyarıları dikkate almak lazım"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, AA muhabirine, Türkiye'de maksimum yağışların yayıldığı üç bölgenin Doğu Karadeniz, Güneybatı Anadolu, Muğla ve Antalya olduğunu söyledi.

Bölgede alçak basınç sistemlerinin dağların etkisiyle bir süre yörede durup, hem cephesel hem de dağ yamaçları boyunca yükselmesinin şiddetli yağışlara neden olabildiğini belirten Türkeş, "Günlük maksimum yağışlar bu döneme denk geliyor. İklim değişikliği kapsamında deniz yüzeyi sıcaklıklarının artması, buharlaşmayı artırıyor. Daha sıcak ve nem tutma kapasitesi maksimum yağışlara neden oluyor." dedi.

Dağların yağışların uzun süreli ve daha kuvvetli olmasına neden olduğunu ifade eden Türkeş, şunları belirtti:

"Antalya için uyarıları dikkate almak lazım. Bu tür kuvvetli yağışlar fırtınayla birlikte etkili oluyor. Kentsel seller, taşkınlar, deniz seviyesinde fırtına kabarması, çatı uçmasına dikkat etmek gerekiyor. Antalya Körfezi hortum oluşumuna açık bir bölge. Antalya'da hem sıcaklıkta hem de günlük yağış miktarında rekorların kırılmasına ilişkin aslında küresel iklim değişikliğinin bölgesel etkilerini yaşıyoruz."

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk de özellikle seralarda, açık arazide çalışanların uyarıları dikkate alıp, bir günlüğüne işe ara vermelerini istedi.

Geçen sene metrekareye 490,8 kilogram yağış düştü

Antalya'ya 1969'da 24 saatte metrekareye 335,1 kilogram yağış düşmüştü.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'ne ise 17 Aralık 2018'de metrekareye 490,8 kilogram yağış düşmüş, bu rakam, Türkiye'de kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış miktarı olmuştu.

Kuzey Afrika sıcaklarının etkili olduğu 1 Temmuz 2017'de 45,4 dereceyle kentte 88 yılın en sıcak günü yaşanmış, 1929'dan beri ölçüm yapılan Antalya'da 45,4 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklık değeri kaydedilmişti.

Alparslan Türkeş, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü
Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı

Son Dakika Haberleri
19:49 Ankara akşener insan hakları ve demokrasi için kuvvetler ayrılığı programında konuştu- 1 - Son Dakika
19:45 Muğla-yağmur, bodrum'da etkili oldu - Son Dakika
19:44 22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı - Son Dakika
19:44 Köpeğe çarpan minibüsteki 7 öğretmen yaralandı - Son Dakika
19:42 Türkiye ile Kuveyt arasında askeri iş birliğini geliştirme görüşmeleri - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:51:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da meteorolojik uyarı sonrası tedbirler üst seviyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]