Son Dakika Haberleri: Antalya'da Metruk Alanlar Islah Ediliyor

Antalya'da Metruk Alanlar Islah Ediliyor

38 dakika önce

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün, metruk alanların ıslahı ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da Metruk Alanlar Islah Ediliyor, System.String[]
Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün, metruk alanların ıslahı ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Antalya Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesinde suç ve suçluyla mücadele kapsamında yürütülen metruk, atıl, suç alanlarının ıslahıyla ilgili yapılan çalışmalarda, Güneş Mahallesi'nde kapı ve pencereleri bulunmayan, yarısı yıkılmış halde olan metruk binada geceleri uyuşturucu bağımlısı şahısların uyuşturucu kullandıkları, geceyi bu bina ve çevresinde geçirdikleri, gürültü yaptıkları ve mahalle sakinlerinin bu durumdan rahatsız oldukları, metruk binanın yıkılması ve ıslahı istendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince bahse konu metruk evin yıkılması ile ilgili rapor hazırlandı ve rapor gereği Kepez Belediyesi görevlileri tarafından metruk bina yıkıldı.

Öte yandan, Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi üzerinde kapalı yüzme havuzu ve halı saha arasında kalan boş arazide geceleri uyuşturucu ve alkol alındığı, fuhuş yapıldığı ile ilgili bilgiler elde edilmesi üzerine yapılan araştırmalarda, alanın ıslah edilmesi için çalışmalara başlanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:15 Kaynak: AA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel
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