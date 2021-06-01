Antalya'da metruk bina bir haftada 3 kez yandı - Son Dakika

Antalya'da iki katlı metruk binada bir hafta içinde 3 kez yangın çıktı. Mahalle sakinleri binanın yıkılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 40 Sokak üzerindeki iki katlı bir metruk binada çıktı. Bir süredir kullanılmayan ve içinde çeşitli eşyaların bulunduğu binanın ikinci katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alevler kısa sürede büyüdü. Ekipler binanın içine kapıyı kırarak girdi.

Çevredeki vatandaşlara büyük panik yaşatan yangını itfaiye ekipleri diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinlerinin tepkisini çeken binada 1 hafta içinde 3 kez yangın çıktığı öğrenildi. - ANTALYA