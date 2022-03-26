Son dakika haberleri... Antalya'da metruk binada şüpheli ölüm - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Antalya'da metruk binada şüpheli ölüm

26.03.2022 19:13
Son dakika haberleri... Antalya'da metruk binada şüpheli ölüm

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da 3 katlı metruk bir binada bir şahıs ölü olarak bulundu.

Antalya'da 3 katlı metruk bir binada bir şahıs ölü olarak bulundu.

Olay, Yüksekalan Mahallesi 516. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 2'nci katında hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık çalışanları şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şahsın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Şahsın kimliği yapılan parmak izi çalışmasının ardından netlik kazanacak.

Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinde herhangi kesici alet izine de rastlanmadı. Cenaze olay yeri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(Ertuğrul Gün - Gazi Taş/İHA)

Son dakika haberleri... Antalya'da metruk binada şüpheli ölüm
Son dakika haberleri... Antalya'da metruk binada şüpheli ölüm
Son dakika haberleri... Antalya'da metruk binada şüpheli ölüm
Son dakika haberleri... Antalya'da metruk binada şüpheli ölüm
Son dakika haberleri... Antalya'da metruk binada şüpheli ölüm
Son dakika haberleri... Antalya'da metruk binada şüpheli ölüm
Son dakika haberleri... Antalya'da metruk binada şüpheli ölüm
Son dakika haberleri... Antalya'da metruk binada şüpheli ölüm

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: 3 katlı binada çıkan ve bitişik binalara da sıçrayan yangın söndürüldü (2) Son dakika haberleri: 3 katlı binada çıkan ve bitişik binalara da sıçrayan yangın söndürüldü (2) Metruk binada korkutan yangın Metruk binada korkutan yangın

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Antalya'da metruk binada şüpheli ölüm - Son Dakika


Son Dakika
19:21 Yıllar sonra gelen itiraf! Abdurrahim Albayrak'tan Gomis hakkında dikkat çeken açıklama: Yıllardır söylemek istemiyordum
19:18 Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li sunucu Hadley Gamble arasında gerginlik yaşandı: Cevap fırsatı vermiyorsunuz
19:11 Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlama sesleri yükseldi! 5 kişi yaralandı
18:53 Seyir halindeki aracın üzerine düşen kaya parçası 4 kişiyi hayattan kopardı
18:24 Burak Yılmaz penaltıyı neden kaçırdı? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
18:09 Hamilelik videolarından kazandığı para dudak uçuklattı! Gelen eleştirilere bakın nasıl yanıt verdi
17:48 ÇBK Mersin tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı! Takım koçunun gözyaşları sosyal medyada gündem oldu
17:17 Anneye tepki yağıyor! 7 yaşındaki oğlunun harçlığından fatura parası kesti
17:03 Önder Karaveli'nin Beşiktaş idmanındaki görüntüsü dikkat çekti! Tel örgülerin arkasından böyle izledi
16:59 İstanbul Boğazı'ndaki mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avlamak yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 19:33:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Antalya'da metruk binada şüpheli ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement