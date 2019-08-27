- Antalya'da metruk binadaki yangın korkuttu

ANTALYA - Antalya'da kullanılmayan metruk bina çıkan yangında kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın sabah saat 7.30 sırasında Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi 2210 Sokak üzerindeki kullanılmayan tek katlı müstakil evde çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yapının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Çıkan dumanlar yakındaki dairelerin içine dolması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İtfaiye yarım saatlik müdahaleyle yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yandaki binada büyük korku yaşayan Hatice Gündüz," Yangın sabah erken saatlerde çıktı. Biz uyuyorduk. Çok korktum, hemen çocukları uyandırıp bahçeye indirdim. Tüm dumanlar bizim apartmana geldi. Bu 3 evin kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü madde kullanan şahıs ve alkoliklerin mekanı oldu." dedi.