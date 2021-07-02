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Antalya'da metruk evde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Antalya'da metruk evde erkek cesedi bulundu

02.07.2021 19:20
Antalya'da metruk evde erkek cesedi bulundu, System.String[]

Antalya'da metruk evde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Antalya'da metruk evde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak'taki metruk evde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen kişinin üzerinden Mahsun U'ya ait kimlik çıktı.

Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Antalya'da metruk evde erkek cesedi bulundu
Antalya'da metruk evde erkek cesedi bulundu
Antalya'da metruk evde erkek cesedi bulundu

Muratpaşa, Antalya, Polis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da metruk evde erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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