Antalya'da Mevlit Kandili kutlandı

Antalya Valiliği tarafından, Kepez Belediyesi ile Antalya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (ANİMDER) işbirliğiyle Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Mevlit Kandili etkinliği düzenlendi.

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Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim