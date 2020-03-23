Antalya'da meydan ve sokaklar, boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da meydan ve sokaklar, boş kaldı - Son Dakika

Antalya'da meydan ve sokaklar, boş kaldı

6 saat önce

ANTALYA'da polis ve zabıta ekipleri, koronavirüse karşı evde kalınması çağrılarına uyulup, uyulmadığını kontrol etmek için meydan ve sokaklarda denetim yaptı.

Antalya'da meydan ve sokaklar, boş kaldı, System.String[]

ANTALYA'da polis ve zabıta ekipleri, koronavirüse karşı evde kalınması çağrılarına uyulup, uyulmadığını kontrol etmek için meydan ve sokaklarda denetim yaptı. Kentin simge noktalarındaki kalabalığın büyük ölçüde azaldığı, Cumhuriyet Meydanı'nın ise tamamen boş olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından turizm kenti Antalya'da, meydan ve sokakların boş kaldığı görüldü. Kentte polis ve zabıta ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindekileri uyarmak için denetim yaptı. Kentte normal zamanlarda kalabalık olan ve kentin simgeleri arasında bulunan Cumhuriyet Meydanı'nın sesiz ve sakin olduğu gözlendi. Sokaklardan nadir geçenlerin ise yüzlerinde maske olduğu görüldü. Kentin bir diğer simgesi Üç Kapılar'da ise eskisi kadar olmasa da az sayıda banklarda oturanlar görüldü. Kışın en soğuk günlerde dahi güneşlenenlerin olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de sessizliğe büründü. Sahil bandı boyunca yürüyüş yapanların sosyal mesafe kuralına uydukları, az sayıda kişinin balık tutmaya çalıştığı gözlendi. Kentte büyük ölçüde 65 yaş ve üzerindekilerin sokakta olmadığı, araç ve yaya trafiğinin azaldığı dikkat çekti.


Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:59 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı         
16:30
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar         
16:20
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 22:53:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da meydan ve sokaklar, boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]