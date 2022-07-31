Antalya'da motosiklet kazaları: 2 ölü - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet kazaları: 2 ölü

31.07.2022 15:37
Antalya'da motosiklet kazaları: 2 ölü

Antalya'da meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İlk kaza, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil firması servisinde çalışan Batuhan Kocasarı (19) motosikleti ile evine giderken önüne aniden çıkan yayaya çarpmamak için frene basıp direksiyonu kırdı. Refüjdeki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İkici kaza ise gece saat 03.00 sularında Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi'nde meydana geldi. Eray Bölme (36) kullandığı motosikletle kaza yaptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Eray Bölme kurtarılamazken, yanındaki arkadaşı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İki sürücünün cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Polis ekiplerinin kazalar ile ilgili incelemeleri devam ediyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da motosiklet kazaları: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da motosiklet kazaları: 2 ölü - Son Dakika
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