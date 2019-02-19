Antalya'da Meyve Ağaçları Çiçek Açtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı.



Ülkenin bazı illerinde kış koşulları hayatı olumsuz etkilerken, Gazipaşa ilçesinde adeta bahar havası yaşanıyor.



İlçede bazı meyve ağaçları çiçek açtı. Bahçe ve kırları da rengarenk çiçeklerle kaplanan ilçede öğrenciler, piknik yaptı, top oynadı.



Korubaşı İlköğretim Okulu öğrencisi Büşra Bayındır, bahar havasının tadını çıkardıklarını dile getirdi.



Öğrenci Emir Çakır da Antalya'ya baharın geldiğini belirterek, "Burada çok eğleniyoruz. Kışı atlattık. Çiçeklerin arasında oynuyoruz. Baharın gelişi bizi çok sevindirdi. " diye konuştu.



Mahalleli tarafından çocuklara yiyecek ve içecek ikram edildi.

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