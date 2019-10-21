Son Dakika Haberleri: Antalya’da Meze Festivali’nde 16 işletmenin 32 mezesi tadıldı
Son Dakika Ekonomi Antalya’da Meze Festivali’nde 16 işletmenin 32 mezesi tadıldı

Antalya’da Meze Festivali’nde 16 işletmenin 32 mezesi tadıldı

57 dakika önce

Akra Otel tarafından düzenlenen 3. Meze Festivali, Antalya'dan Kaş'a, İstanbul, Ankara ve Urla'dan Yunanistan'a kadar uzanan geniş bir yelpazede gastronomi dünyasından 16 işletmeyi bir araya getirdi.

Antalya’da Meze Festivali’nde 16 işletmenin 32 mezesi tadıldı, System.String[]

Akra Otel tarafından düzenlenen 3. Meze Festivali, Antalya'dan Kaş'a, İstanbul, Ankara ve Urla'dan Yunanistan'a kadar uzanan geniş bir yelpazede gastronomi dünyasından 16 işletmeyi bir araya getirdi.

Yunanistan, Antalya, Urla, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:06 
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