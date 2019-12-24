Antalya'da mide ve bağırsaklarından 400 kapsül esrar çıkan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da mide ve bağırsaklarından 400 kapsül esrar çıkan 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'da mide ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucu bulanan Fas uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da mide ve bağırsaklarından 400 kapsül esrar çıkan 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'da mide ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucu bulanan Fas uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapısı Narkotik Suçları Büro Amirliği ekipleri, ülkeye uyuşturucu sokacakları değerlendirilen Fas uyruklu 4 şüpheliyi takibe aldı.

Antalya Havalimanı'nda uçaktan inen S.B.D, Z.B, A.J. ve A.M. yakalandı.

Zanlıların hastanede yapılan kontrollerinde, mide ve bağırsaklarında 400 kapsül içerisinde 3 kilo 400 gram esrar olduğu belirlendi.

Antalya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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