Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'da kontrolsüz kavşakta midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 18.00 sırasında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Oğuz Özkan Caddesi ile 1515. Sokağın kesişiminde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir eden 07 C 1650 plakalı midibüs ile 07 CVM 60 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan devrilen midibüs sürüklenirken, iki aracın sürücüsü de hafif yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA