Son Dakika Haberleri: Antalya'da midibüsün çarptığı Rus turist öldü
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Antalya'da midibüsün çarptığı Rus turist öldü

17 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur midibüsünün çarptığı Rus turist hayatını kaybetti.

Antalya'da midibüsün çarptığı Rus turist öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde tur midibüsünün çarptığı Rus turist hayatını kaybetti.
Murat Y'nin kullandığı 51 AAP 822 plakalı tur midibüsü Mahmutlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rus turist Sergei Demchenko'ya (37) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden turistin cesedi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Sürücü Murat Y, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:10 Kaynak: AA
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