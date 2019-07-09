Antalya'da midibüsün çarptığı Rus turist öldü
17 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde tur midibüsünün çarptığı Rus turist hayatını kaybetti.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:10 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde tur midibüsünün çarptığı Rus turist
hayatını kaybetti.
Murat Y'nin kullandığı 51 AAP 822 plakalı tur midibüsü Mahmutlar
Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rus turist Sergei Demchenko'ya (37) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden turistin cesedi Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Sürücü Murat Y, gözaltına alındı.
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