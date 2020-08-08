Antalya'da millet kıraathanesi açıldı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapımı tamamlanan millet kıraathanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kınık Mahallesi'ndeki millet kıraathanesinin açılış törenine, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yazıcı, törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ülkede millet kıraathaneleri projeleri adıyla büyük bir atılımın yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda Kaş'a da bir millet kıraathanesinin kazandırıldığını belirten Yazıcı, "Bu güzel hizmeti hemşehrilerimize sunan Belediye Başkanı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Yerel yönetimlerimizde olduğu gibi, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda büyük eş güdüm içerisinde vatandaşlarımızı güzel hizmetlerle buluşturma gayreti içerisindeyiz." dedi.

Belediye Başkanı Ulutaş ise insanların sosyal ve kültürel anlamda daha iyi standartlarda yaşaması için mekanlar yaptıklarını, millet kıraathanesinin de bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından millet kıraathanesi hizmete açıldı. 200 metrekarelik kapalı ve 1500 metrekarelik açık alana kurulan kıraathanenin içinde kütüphane, internet, çalışma masaları, 9 kamelya ve oturma alanları yer alıyor.