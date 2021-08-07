Antalya'da milyonlarca kağıda emdirilmiş bonzai yapımının önüne geçildi - Son Dakika

Antalya'da milyonlarca kağıda emdirilmiş bonzai yapımının önüne geçildi

Antalya'da 3 milyon 303 bin 300 kullanımlık A4 olarak adlandırılan Bonzai maddesi yapımının önüne geçildi

Antalya'da A4 olarak adlandırılan bonzai maddesi çoğaltma yeri ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da Narkotim Ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 3 milyon 303 bin 300 kullanımlık A4 olarak adlandırılan Bonzai maddesi yapımının önüne geçildi. Ayrıca operasyonda 211 bin 200 kullanımlık olduğu değerlendirilen kağıda emdirilmiş Sentetik Cannabinoid (bonzai) Maddesi ele geçirilirken 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda M.E.K., D.Y., R.D. ve M.D. isimli şahısların İstanbul ilinden Esrar (Skunk), Kokain ve A4 diye tabir edilen kağıda emdirilen Sentetik Cannobinoid hammaddesini temin edip Antalya'ya naklini yaptıkları, getirdikleri hammadde ile ise çoğaltma yeri ortamında A4 diye tabir edilen kağıda emdirilen Sentetik Cannobinoid maddesini hazırladıkları ve ticaretini yaptıkları bilgisi elde edildi.

3 ilçede eş zamanlı operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şahısların Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde ikametlerine yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde yapılan aramalarda toplamda; 1 Kilo 295 gram kokain maddesi, 1 Kilo 550 gram toz esrar maddesi, 2 Kilo 700 gram Skunk esrar maddesi, 318 adet 20x10 cm ebatlarında 211 bin 200 kullanımlık olduğu değerlendirilen kağıda emdirilmiş Sentetik Cannabinoid Maddesi, 5 Kilo Fubinaca isimli Madde (A4 ( Bonzai) yapımında kullanılan hammadde) 3 milyon 303 bin 300 kullanımlık A4 olarak adlandırılan Bonzai maddesi üretilebildiği değerlendirilen ham madde şüpheli şahıslarca üretimi gerçekleştirilemeden yakalandı.

4 bin 900 tl, 120 euro ve 60 dolar para

Ayrıca yapılan aramalarda Fubinaca isimli hammaddeyi sıvı hale getirmekte kullanılan 25 litre aseton, 3 adet hassas terazi, 2 adet makas ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 4 bin 900 tl, 120 euro ve 60 dolar para ile uyuşturucu madde imal etmekte kullanılan materyaller ele geçirildi.

4 şüpheli şahıs gözaltında

Şüpheli M.E.K., D.Y., R.D. ve M.D. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldığı ve konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Diğer taraftan ekiplerin adreslere yaptıkları operasyon anları ise polis kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve madde yapımında kullanılan ham maddeler Antalya Emniyet Müdürlüğü Uncalı Yeni Hizmet binasında sergilendi.