Antalya'da milyonlarca turisti ağırlayan sahil moloz yığınına döndü - Son Dakika

Antalya'da milyonlarca turisti ağırlayan sahil moloz yığınına döndü

Her fırtına sonrasında sahile koşan define avcıları soluğu yine sahilde aldı

İşletmelerin şemsiyelerinin demir direkleri yerinden köklendi

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da her yıl milyonlarca turisti ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı sahili yaşanan şiddetli fırtına sonrasında oluşan dev dalgalar ile adeta moloz yığınına döndü. Her fırtına sonrası sahile gelen define avcıları ise yine sahile koştu. İşletmelerin demir direkleri ise yerlerinden köklendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turizm kenti Antalya'yı bugün beklenen kuvvetli yağmur ve şiddetli fırtına karşısında 'turuncu' kod vererek uyarmıştı. Uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara zor anlar yaşattı. Etkili olan sağanak yağmurun ardından dağlardan akan sel suları Boğaçayı üzerinden dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline döküldü.

Dağlardan koparak yaklaşık 4-5 metre bulan dev dalgalar ile birlikte sahile gelen moloz yığınları kumsala vurdu. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan sahilin adeta moloz yığınına döndüğü görüldü. Sezon bitiminde sahile gelerek define arayan ise yine sahile koştu. Bazı işletmelerin ise şemsiyelerinin demir direkleri yerinden köklenerek yan yattı. Az sayıda malzeme bulunan işlemlerdeki manzara savaş meydanlarını aratmadı.