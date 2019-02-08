Son Dakika Haberleri: Antalya'da Minibüs ile Midibüs Çarpıştı: 8 Yaralı

Antalya'da Minibüs ile Midibüs Çarpıştı: 8 Yaralı

1 saat önce

Antalya'da minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Antalya'da Minibüs ile Midibüs Çarpıştı: 8 Yaralı, System.String[]
Antalya'da minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Deniz Culhacı'nın kullandığı 31 GB 591 plakalı minibüs, Kumluca- Kemer kara yolu Kiriş mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Savaş Söylemez idaresindeki 07 K 2527 plakalı yolcu midibüsüyle çarpıştı.

Kazada, midibüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:08 Kaynak: AA

Kumluca, Antalya, Güncel
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