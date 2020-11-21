Antalya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İ.Y'nin (14) kullandığı 07 RU 433 plakalı motosiklet, Sülekler Mahallesi'nde Süleyman Ö. idaresindeki 07 SE 316 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü İ.Y. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü Süleyman Ö. gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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