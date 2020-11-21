Kazada, motosiklet sürücüsü İ.Y. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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