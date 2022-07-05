Yabancıları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı 9 yaralı - Son Dakika
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Yabancıları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı 9 yaralı

05.07.2022 09:36

Antalya'nın Akseki ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü yabancı uyruklu, 9 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü yabancı uyruklu, 9 kişi yaralandı.

Rıza Tekçe'nin idaresindeki 34 FDP 129 plakalı otomobil, Akseki-Seydişehir kara yolunda Mehmet Kamay yönetimindeki 07 S 5056 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü Kamay, yolcular İlhami Geçit, Rus uyruklu Viktoria Borisenko, Natalia Shlapakova, Ekatererina Dormidontova ile otomobil sürücüsü Tekçe, Pena Ada, Sibel ve Cengizhan Tekçe yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yaralılar kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir ve Akseki devlet hastanelerine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancıları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yabancıları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı 9 yaralı - Son Dakika
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