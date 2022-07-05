Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis , itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yabancıları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı 9 yaralı - Son Dakika

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