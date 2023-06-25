Antalya'da Minibüs Kazası: Bariyer Minibüsün İçinden Geçti - Son Dakika
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Antalya'da Minibüs Kazası: Bariyer Minibüsün İçinden Geçti

25.06.2023 11:31

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarında bulunan bariyer, tur minibüsüne çarptıktan sonra minibüsün içerisinden geçti. Kazada şoför ve 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri hafif yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Antalya'da dehşete düşüren kaza: Minibüsün içinden bariyer geçti

Kazada şoför ve 2 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarında bulunan ve tur minibüsüne ok gibi saplanan bariyer, minibüsün içerisinden geçti. Dehşete düşüren kazada 3 kişi yaralandı.

Olay saat 08.00 civarında Alanya - Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu söylenen tur minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ tarafta buluna bariyer aracın içinden geçti. Kazayı gören diğer sürçüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan minibüs şoförü ve 2 kişi hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Antalya'da Minibüs Kazası: Bariyer Minibüsün İçinden Geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Minibüs Kazası: Bariyer Minibüsün İçinden Geçti - Son Dakika
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