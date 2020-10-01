Antalya'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Antalya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Osman A. yönetimindeki 15 AB 057 plakalı minibüs, Kundu turizm bölgesi Kadriye Caddesi'nde, Baver Elkatmış'ın kullandığı 20 GK 072 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü Elkatmış, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Baver Elkatmış'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 20:19 - Kaynak: AA
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