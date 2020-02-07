Antalya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika

Antalya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bir bankanın şubesine para taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Antalya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bir bankanın şubesine para taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Murat Karatağ idaresindeki 34 CEE 836 plakalı para nakli yapılan minibüs, Güney Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Eray Erbaş'ın (41) kullandığı 07 EYT 89 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Burak (7), Mehmet Efe (14) ve Gönül Erbaş yaralandı. Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Burak Erbaş, ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:32 Kaynak: AA
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