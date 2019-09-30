Son Dakika Haberleri: Antalya'da minibüste şüpheli ölüm
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Antalya'da minibüste şüpheli ölüm

1 saat önce

Antalya'da bir kişi kullandığı ticari minibüste ölü bulundu.

Antalya'da minibüste şüpheli ölüm, System.String[]

Antalya'da bir kişi kullandığı ticari minibüste ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay, Muratpaşa ilçesi, Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde konfeksiyon mağazası bulunan Emre Anıl Dallı, sabah işyeri önünde camları açık kapalı kasa bir minibüs olduğunu gördü. Açık camdan içeri bakan Dallı, 03PF 088 minibüsün ön bölümünde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Ağzında kan bulunan kişiden seslenmesine rağmen cevap alamayan Dallı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İşyeri çalışanlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Duman'ın(62) yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ekipleri hem Duman'ın olduğu sürücü hem de aracın arka bölümünde inceleme yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Duman'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:48 Kaynak: İHA
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