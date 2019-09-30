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Antalya'da minibüste şüpheli ölüm

1 saat önce

- Antalya'da minibüste şüpheli ölümANTALYA - Antalya'da bir kişi kullandığı ticari minibüste ölü bulundu.

- Antalya'da minibüste şüpheli ölüm

ANTALYA - Antalya'da bir kişi kullandığı ticari minibüste ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Muratpaşa ilçesi, Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde konfeksiyon mağazası bulunan Emre Anıl Dallı, sabah işyeri önünde camları açık kapalı kasa bir minibüs olduğunu gördü. Açık camdan içeri bakan Dallı, minibüsün ön bölümünde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Ağzında kan bulunan kişiden seslenmesine rağmen cevap alamayan Dallı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İşyeri çalışanlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Duman'ınyaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ekipleri hem Duman'ın olduğu sürücü hem de aracın arka bölümünde inceleme yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Duman'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da minibüste şüpheli ölüm

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
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