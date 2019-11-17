Son Dakika Haberleri: Antalya'da minibüsün çarptığı kamyonetin altında kalan çocuk öldü
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Antalya'da minibüsün çarptığı kamyonetin altında kalan çocuk öldü

6 saat önce

Antalya'da minibüsün çarptığı kamyonetin altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antalya'da minibüsün çarptığı kamyonetin altında kalan çocuk öldü, System.String[]

Antalya'da minibüsün çarptığı kamyonetin altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antalya-Serik kara yolunun 23. kilometresinde, sürücüsü öğrenilemeyen 07 AFS 765 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 55 GN 023 plakalı kamyonetle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyere çıkan kamyonetin altında kalan 13 yaşındaki Salih Geyikçi, yaşamını yitirdi. Kazada, hafif yaralanan Ali Geyikçi ise ayakta tedavi edildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Salih Geyikçi'nin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çocuğun sinir krizi geçiren yakınlarını polis güçlükle sakinleştirdi.

Polis, kazadan sonra olay yerinden ayrılan minibüs şoförüne ulaşmaya çalışıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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