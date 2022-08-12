Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı (2)- Yeniden - Son Dakika
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Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı (2)- Yeniden

12.08.2022 17:26
Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı (2)- Yeniden

ANTALYA'da, Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, silahlı M.R.D. (36) tarafından rehin alındı.

ANTALYA'da, Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, silahlı M.R.D. (36) tarafından rehin alındı. Müzakereci polisler, M.R.D.'ye teslim olması çağrısında bulunurken, ikna etmesi için annesi de bankaya getirildi.

Olay saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki bankanın şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen M.R.D., güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, tabancasına el koydu. M.R.D. ardından şube müdürünü rehin aldı ve içeridekileri dışarı çıkardı. Banka boşaltılırken, olay yerine de çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Özel harekat polisleri çevre güvenliğini aldı, şubenin önündeki yolu trafiğe kapattı. Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Banka şubesi müdürünü rehin alan M.R.D. ile görüşen müzakereci polisler, silahı bırakıp teslim olmasını istedi. M.R.D., polislerden kendisine 15 dakika verilmesini istedi ancak bu süre de doldu. Öte yandan M.R.D.'nin annesi, oğlunu ikna etmesi için banka şubesine getirildi.


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Kaynak: DHA

Antalya, Kepez, Mısır, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı (2)- Yeniden - Son Dakika

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