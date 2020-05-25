Antalya'da mobil mini konserler bayrama renk kattı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe bürünen Antalya sokakları, mobil mini bayram konserleri ile renklendi.

Önceki bayramlarda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan "turizmin başkenti", bu yıl salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla en sakin günlerini yaşıyor.

Ramazan Bayramı'nda evlerinde kalan vatandaşlara bayram coşkusunu yaşatmayı amaçlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emre Dayıoğlu ve orkestraları ile yerel sanatçılardan oluşan ekipler, kamyon ve otobüslerle mobil konserler düzenledi.

Kentin her köşesini gezen ekip, seslendirdikleri şarkılarla, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Evlerinin balkonlarından şarkılara eşlik eden vatandaşlar da coşkuya ortak oldu.

Mobil konserler kapsamında Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda 1 Nisan'dan itibaren izolasyon altına alınarak kontrollü bir şekilde işe gidip gelmeleri sağlanan infaz koruma memurları da unutulmadı.

Bayramı ailelerinden ayrı geçirmek zorunda kalan görevliler, yurt bahçesinde sosyal mesafe kuralına bağlı kalarak ellerindeki Türk bayraklarıyla bandoya eşlik etti.