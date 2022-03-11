Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatipler Yenimahalle mevkisinde Mehmet Akif Gök'e ait atölyenin talaş bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince boyahane ve diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen 3 kişiye, ambulansta müdahale edildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da mobilya atölyesindeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika