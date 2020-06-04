Antalya'da Kepez Belediyesi, "Montsuz, ayakkabısız öğrenci kalmasın" projesi başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yoksul vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan belediyeye bağlı Sosyal Yardım Merkezlerini ziyaret etti.

Tütüncü, dünya olarak zorlu bir süreçten geçildiğini bildirdi.

Zorlu süreçte ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım edilmesi gerektiğini belirten Tütüncü, "Bu zor zamanlarda kendi imkanlarını belediye imkanlarıyla birleştirme kararı alan kocaman gönüllü hayırsever hemşehrilerime de teşekkür ederim. Okullar açıldığında montsuz, ayakkabısız öğrenci kalmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.