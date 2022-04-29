Antalya'da moto kuryeler bayram öncesi denetlendi - Son Dakika

Ramazan Bayramı öncesi hareketliliğin arttığı Antalya'da moto kuryeler denetlendi, kazaları en aza indirmek için eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı kapsamında trafik tedbirlerini artırdı. Trafik yoğunluğunu en aza indirerek ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlemesi için çalışma yapan ekipler, gerek bireysel gerekse restoran ve market gibi işletmelerin müşterilerine taşımacılık hizmeti veren motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına eğitim verdi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarını kask ve koruma ekipmanlarının doğru olarak kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapan ekipler, yayalar için ayrılan kaldırım ve yaya geçidi gibi alanların motosiklet sürücüleri tarafından kullanılmamasını istedi.

Siparişler sırasında zamanla yarışmadan trafik kurallarına uygun davranarak kendi can güvenliklerini önemsemelerini isteyen ekipler, kent genelinde moto kuryeleri denetledi.