Antalya'da motosiklet alev alev yandı - Son Dakika

Antalya'da motosiklet alev alev yandı
Antalya'da motosiklet alev alev yandı -Motosikletin yakıt deposunun patlaması cep telefonu kameralarına yansıdı Antalya'da seyir halindeki motosiklet aniden alev aldı.
Antalya'da motosiklet alev alev yandı
-Motosikletin yakıt deposunun patlaması cep telefonu kameralarına yansıdı
ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki motosiklet aniden alev aldı. Yakıt deposu patlayan motosiklet kısa süre içerisinde küle döndü.
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde dün akşam seyir halindeki motosiklet bir anda alev aldı. Sürücüsü kenara çekerek yanan motosikletten uzaklaştı. Alev alev yanan motosikletin yakıt deposu ise patlamaya neden oldu. O anları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Bir süre sonra kendiliğinden sönen motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Fransız basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini değerlendirdi: Güç gösterisinde bulunuyorlar Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! "Gençler koronavirüsü ağır geçirmiyor" tezi çürüdü Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor