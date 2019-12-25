Antalya'da motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'da motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Yukarıpazarcı Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınmasına ilişkin yürütülen çalışmada şüpheliler G.G. ve E.K, gözaltına alındı.

Şüpheli G.G'nin "mala zarar verme" ve "iş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçundan da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:38 Kaynak: AA
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