Antalya'da Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



Şakir Doğan (23) idaresindeki 09 BBB 36 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda refüje, ağaca ve elektrik direğine çarptı.



Doğan ile motosikletteki Cengiz Kaya (26) ağır yaralandı.



Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaya'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kazanın düğün dönüşü meydana geldiği belirtildi.

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