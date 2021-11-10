Antalya'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Koç, motosiklette yolcu olarak bulunan Süleyman Zengin ve bisiklet sürücüsü Arif Şen yola düşerek yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaza, Ulukapı Mahallesi yolu üzeri Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden Ulukapı Mahallesi istikametine seyir halindeki Hüseyin Koç yönetimindeki 07 LUH 14 plakalı motosiklet, Yenimahalle mevkiinde aynı istikamette yolun sağ şeridinde seyir halinde bulunan Arif Şen'in kullandığı bisiklet ile çarpıştı.

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