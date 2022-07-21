İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün ağır yaralı olduğunu tespit eden sağlık ekibi, kaza yerinde sürücüye kalp masajı yaptı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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