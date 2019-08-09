Son Dakika Haberleri: Antalya'da motosiklet ile otobüs çarpıştı: 1 ölü
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Antalya'da motosiklet ile otobüs çarpıştı: 1 ölü

56 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde, otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da motosiklet ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde, otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yahya Y. idaresindeki 07 C 82512 plakalı otel personeli taşıyan otobüs, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde, Seyfettin Toydaş'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Toydaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otobüs şoförü Yahya Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:12 Kaynak: AA
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