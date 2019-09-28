Son Dakika Haberleri: Antalya'da motosiklet ile servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Antalya'da motosiklet ile servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

4 dakika önce

Antalya'da motosiklet ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalya'da motosiklet ile servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Antalya'da motosiklet ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde 07 YLY 20 plakalı motosiklet ile Muhsin G. İdaresindeki 15 FE 727 plakalı servis midibüsü çarpıştı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen motosikletteki Ayşe Kurnaz (18) ile kardeşi Okay Kurnaz (15) ağır yaralandı. Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Okay Kurnaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayşe Kurnaz'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Midibüs sürücüsü Muhsin G. gözaltına alındı.

Kurnaz kardeşlerin babaları Faik Kurnaz'ın da yaklaşık 1,5 ay önce sağlık problemlerinden dolayı yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Boğazkent, Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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