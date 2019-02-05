Antalya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü 4 Yaralı
25 dakika önce
Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü 4 yaralı Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü havaya fırlayıp aracın camına düştü -Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildiANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında...
Antalya
'da motosiklet kazası: 1 ölü 4 yaralı
Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü havaya fırlayıp aracın camına düştü
-Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat
ilçesinde ticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü4 kişi yaralandı. Kaza anı, yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsünün çarpma ile birlikte havaya fırladığı ve aracın camına düştüğü görüldü.
Kaza bugün öğle saatlerinde Ulukapı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adil T.'nin kullandığı 07 LJP 46 plakalı ticari araç, İsmet Öz'ün kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kafasını ticari aracın camına çarpan İsmet Öz, araçla birlikte yaklaşık 60 metre sürüklenerek ağır yaralandı. İsmet Öz, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada, yaralanan ve ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ticari araç sürücüsü Adil T., araçta yolcu olarak bulunan Y.R.T., R.E.T. ile E.T. 'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
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