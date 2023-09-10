Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Kız Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 10.09.2023 21:47

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 genç kız hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Antalya'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Olay yerine gelen yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı

ANTALYA - Antalya'da trafiğe kapalı yolda iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 genç kız hayatını kaybederken bir genç de ağır yaralandı. Olay yerine gelen yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Kaza, akşam saatlerinde Kepez İlçesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesini devamında bulunan trafiğe kapalı yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; üzerinde Helin Çınar ve Melisa Yıldırım'ın bulunduğu 07 GH 825 plakalı motosiklet ile Yusuf Koç'un kontrolünde bulunan plakası öğrenilemeyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile yaralılar etrafa savruldu. Kazayı gören diğer gençler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Helin Çınar ve Melisa Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan Yusuf Koç ise sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaza yeri adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Kazayı haber alarak olay yerine koşan yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Helin Çınar'ın bir yakını ise cesedin üzerine kapanarak uzun sure gözyaşı döktü. Cenazeler olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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